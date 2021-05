Achiko AG: Achiko ernennt neuen Chief Financial Officer und gibt Veränderungen im Führungsteam bekannt

- Robert Rieder übernimmt Position des Chief Financial Officers

- Chief Operating Officer Chris Young scheidet aus

- Konzentration auf Produktentwicklung, Senkung des Kostenprofils und verbesserte Ausrichtung der Ressourcen

Zürich, 4. Mai 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) ernennt Robert Rieder zum neuen Chief Financial Offer («CFO»). Er ersetzt den CFO ad interim Rüdiger Petrikowski, der seit Juli 2020 wesentlich dazu beigetragen hat, die Ergebnisse zu steigern und die Transformation zu beschleunigen.

Robert Rieder ist ein erfahrener Finanzfachmann mit über 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Startups und wachstumsstarken Unternehmen, darunter mehrere aus den Bereichen Biotechnologie und Medizinaltechnologie. Er hatte entscheidende Rollen inne bei der Gründung und dem Aufbau von Finanzteams, wo er Fundraising-Bemühungen erleichterte und die Geschäftstätigkeit von nationalen und internationalen Unternehmen führte. Robert Rieder verfügt über umfangsreiches Wissen und Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Kostenrechnung, Budgetierung, Forecasting, Finanzplanung und -analyse in den USA, Europa und Asien.

Zuletzt war Robert Rieder als CFO beim Technologie-Startpu emonitor AG in Zürich, Schweiz (Immobilienbranche) tätig. Davor hatte er mehrere Rollen als Director of Finance und Operations, Head of Finance und später als Financial Controller - Senior Director beim Life-Science-Konzern Abzena in San Diego, Kaliforniern, inne. In vorherigen Positionen war er CEO der Rieder Enterprises Ltd in Hongkong, China und untzerstützte mehrere Startups und KMUs im Silicon Valley bei Ecosystem Ventures. Als Senior Auditor war er bei PricewaterhouseCoopers (PwC) in Basel, Schweiz, und San Jose, Kalifornien tätig. Er verfügt über einen B.Sc. in Rechnungswesen und Finanzen von der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.