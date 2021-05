Das neue LeBlock(TM) Konzept von Leclanché bringt die Einfachheit von Kinderbauklötzen in das ernste Geschäft fortschrittlicher Batteriespeichersysteme

- Vollständig modulare und skalierbare Lösung zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten und des ökologischen Fußabdrucks

- Das Konzept basiert auf "Battery Blocks" und "Combi Blocks" und umfasst die gesamte Verschaltung, Absicherung und Klimatisierung, wobei Systemsicherheit im Vordergrund steht

- Die Blöcke können zu einem 20-Fuß-ISO-Container zusammengesteckt werden

- Reduziert Zeitaufwand, Komplexität und Kosten für Logistik, Installation und Recycling

- Hilft den CO2-Fußabdruck und die Umweltbelastung zu reduzieren



YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und ANDERSON, Indiana, 4. Mai 2021 - Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Lieferung und Implementierung von Speicherprojekten an schwer zugänglichen Orten präsentiert Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, ein neues Batteriespeicherkonzept, das sich durch Einfachheit, Skalierbarkeit, Modularität sowie einem reduzierten CO 2 -Fußabdruck auszeichnet.

Das LeBlock(TM) Konzept sind austauschbaren 5-Fuß breite Bausteine, die zusammengesteckt den Versand als Standard 20-Fuß ISO-Container ermöglichen und die als Gehäuse für das installierte System dienen. Die Blöcke werden in zwei Varianten hergestellt:

- BatteryBlock - Wird mit vorinstallierten flüssiggekühlten Batterie Racks bis 745 kWh (stand heute) geliefert. Jeder Batterieblock ist mit einem Brandschutzsystem ausgestattet.

- CombiBlock - Verbindet die Batterieblöcke und ist mit entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgestattet. Außerdem enthält er die zentrale Klimatisierungseinheit, die für das Temperaturmanagement der angeschlossenen Batterien zuständig ist.