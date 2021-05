An die Rallye aus dem letzten Jahr zwischen März und Mitte August konnte der Silber-Future in den letzten Monaten nicht mehr anknüpfen, ging stattdessen in eine breite Seitwärtskonsolidierung zwischen 22,00 und 30,00 US-Dollar über. Dabei wechseln sich in unregelmäßigen Abständen die Trendverläufe ab, seit April herrscht wieder eine Aufwärtsbewegung und brachte Gewinne an 27,00 US-Dollar hervor. Zwar sind an aktueller Stelle einige Widerstände zu erkennen, insgesamt könnte der Silber-Future auf Sicht der nächsten Wochen seine Gewinne weiter ausbauen und an sein maximales Erholungsziel anschließen, was mit dem 61,8 % Fibonacci-Retracement gleichzustellen wäre.

Feste Nachfrage

Für gewöhnlich werden seitens der Marktteilnehmer die Kursmarken um das 61,8 % Fibonacci-Retracement favorisiert, dieses verläuft im Bereich von 28,00 US-Dollar. Bis dahin könnte der Silber-Future noch auf Sicht ich der nächsten Wochen zulegen und würde ein sehr kurzfristiges Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ16DN äußerst attraktiv machen. Mit etwas Glück könnte das Metall sogar an seine aktuellen Jahreshochs um 30,00 US-Dollar anschließen. Ein bärisches Szenario würde sich beim Future dagegen unterhalb der doppelten Unterstützung bestehend aus dem EMA 50 um 24,00 sowie der knapp darüber verlaufenden Horizontalunterstützung einstellen. In diesem Szenario müssten Abschläge zurück auf 22,90 bzw. 21,89 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.