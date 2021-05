Ask 0,82

Frankfurt am Main, 4. Mai 2021 - Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat heute angekündigt, Wertpapiere zu emittieren, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1 (AT1) - Kapitalinstrumente) anerkannt werden. Die Emission soll ein benchmark-fähiges Volumen haben.



Die Emission stärkt die Kapitalposition der Deutschen Bank weiter. Dies trägt auch dazu bei, dass die Bank ihre Kunden in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld noch besser unterstützen kann. Die Emission gleicht zudem teilweise negative Auswirkungen auf die Kapitalposition der Bank aus, die sich aus bestimmten aufsichtsrechtlichen Veränderungen ergeben und für das zweite Quartal 2021 erwartet werden. Darüber hinaus hilft die Emission der Deutschen Bank dabei, ihr Ziel einer Verschuldungsquote von 4,5 Prozent bei Vollumsetzung zu erreichen.



Die Wertpapiere werden auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2018 emittiert. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG wird alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung sein.



Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutsche Bank AG sind in den USA nicht nach dem Securities Act von 1933 registriert. Sie werden nur gemäß 'Regulation S" des US-Securities Act ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw. dem Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.



°