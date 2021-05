Ein Blick auf den Kursverlauf der Fraport-Aktie offenbart den letzten Höhepunkt Anfang 2018 bei 97,26 Euro. Seitdem ist der Kurs förmlich abgestürzt und markierte bei 27,59 Euro seinen bisherigen Tiefpunkt in 2020. Von da an startete wieder eine Erholungsbewegung, die vergleichsweise sehr volatil ausfällt und das Papier in den Bereich von 57,15 Euro vorantreiben konnte. Dabei zeigt die dieswöchige Kerze in Form eines bullischen Hammers weiteres Kaufinteresse auf und könnte für die nächsten Wochen weitere Gewinne bei der Fraport-Aktie hervorrufen.

EMA 200 im Fokus

Kurzfristig kann oberhalb von 57,10 Euro für das Wertpapier von Fraport weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an den EMA 200 um 60,89 Euro (fallend) abgeleitet werden, darüber könnten sogar das Jahreshoch und Widerstand aus 2015 um 63,05 Euro ins Visier der Anleger geraten. Bei Interesse könnte hierbei das Faktor Zertifikat Long auf Fraport WKN MC6YD8 mit einem konstanten Hebel von 4,0 zum Einsatz kommen. Ein Kursrutsch unter 55,00 Euro würde dagegen für kurzfristige Abschläge zunächst in den Bereich von 52,40 Euro sprechen, darunter müsste noch einmal der Bereich zwischen 48,40 und 50,00 Euro als Unterstützung zum Zuge kommen.