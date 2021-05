Insgesamt bewegt sich die Bilfinger-Aktie seit zwei Jahren grob zwischen 13,00 und 33,80 Euro seitwärts. Seit den Tiefs aus Anfang 2020 konnte eine größere Erholungsbewegung zurück an den markanten Widerstandsbereich um 33,80 Euro vollzogen werden, dieser sorgte aber in den letzten Jahren immer wieder für größere Gewinnmitnahmen. Auch diesmal blieben diese nicht aus, zeitweise mussten Abschläge auf 28,00 Euro verkraftet werden. Schnell holten Käufer die Aktie jedoch in diesem Bereich ab und trieben die Notierungen an 32,00 Euro erneut voran. Diese Reaktion genau im Bereich des EMA 200 ist äußerst auffällig und spricht von relativer Stärke in der Aktie, die schon bald in einen Ausbruchsversuch münden könnte.

Bullen müssen nachlegen!

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs mit Zielen bei 38,10 und darüber an 41,54 Euro bei Bilfinger zu profitieren, sollte erst ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über 35,00 Euro abgewartet werden. Nur hierdurch ließe sich beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6F6W überproportional an dem Anstieg des Wertpapiers partizipieren. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario das Niveau von 31,00 Euro vorerst nicht überschreiten. Geht es nachhaltig unter 28,00 Euro abwärts, bliebe ein Test des EMA 50 bei 25,85 Euro nicht aus, darunter müsste der etwas größere Unterstützungsbereich aus 2009 um 23,39 Euro erneut zum Tragen kommen.