Deutsche Anleihen bewegen sich wenig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag in einem ruhigen Umfeld bis zum Mittag nur wenig im Kurs bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt leicht um 0,03 Prozent auf 170,12 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,20 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern verlief der Anleihehandel weitgehend ruhig.

Starke Impulse gab es am Vormittag nicht. Entscheidende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Auch gab es keine einschneidenden Äußerungen ranghoher Notenbanker.