Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

AGRANA mit positivem Ausblick für 2021|22
Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse
04.05.2021

Wien - Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute beschlossen, der 34.ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2021 eine Dividende in Höhe von 0,85EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020|21 vorzuschlagen (Dividende für 2019|20:0,77 EUR je Aktie).

AGRANA bekennt sich damit weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen undtransparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. DieAusschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflowsowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer solidenBilanzstruktur. Weiters bezieht AGRANA aktuelle Ereignisse und die zukünftig zuerwartende Geschäftsentwicklung in ihre Dividendenpolitik mit ein.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte AGRANA im Geschäftsjahr 2020|21 (1. März 2020bis 28. Februar 2021) ein Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 78,7 Mio.EUR (Vorjahr: 66,9* Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,96 EUR(Vorjahr: 0,45* EUR). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 2.547,0 Mio. EUR(Vorjahr: 2.480,7 Mio. EUR).

Trotz weiterhin großer Herausforderungen, u.a. aufgrund der COVID-19-Pandemie,wird für das Geschäftsjahr 2021|22 mit einem deutlichen Anstieg** des Konzern-EBITs gerechnet. Aufgrund der andauernden COVID-19-Krise und der damitverbundenen hohen Volatilität in allen Segmenten ist diese Prognose aber vonsehr hoher Unsicherheit geprägt.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2020|21 und aller Details zu denJahreszahlen 2020|21 sowie zum Ausblick 2021|22 erfolgt wie geplant am 11. Mai2021.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

*Die Vorjahreswerte wurden gemäß IAS 8 angepasst.
**+10 % bis +50 %

AGRANA Beteiligungs-AG