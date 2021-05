Die Ausgangslage hat sich durch diesen Rücksetzer verschlechtert. Da heute einen Haltegriff unterboten wird. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis gestern lag dieses Tief bei 32,91 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf den 200-Tage-Mittelwert bei derzeit 32,02 EUR. Demnach gelten für Infineon langfristige Aufwärtstrends. Da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert, sehen sich mittelfristig orientierte Anleger derzeit Abwärtstrends gegenüber.

Fazit: Bei Infineon geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.