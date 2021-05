Die Goldfunde von De Greys Hemi-Entdeckung nehmen kein Ende.

Die neuesten Bohrungen jedenfalls, so das Unternehmen, bestätigen, dass westlich von Hemi ein großes Vererzungssystem zu finden ist. Und sowohl Diucon als auch Eagle bleiben nach Westen Richtung Antwerp offen.

Die heute gemeldeten Bohr-Highlights waren:

Diucon



‒ 14m mit 21,2 g/t Gold,

‒ 13m mit 1,0 g/t Gold und

‒ 46m mit 1,7 g/t Gold, wobei diese Bohrung in Vererzung endete.

‒ 4m mit 3,5 g/t Gold,

‒ 11m mit 0,8 g/t Gold,

‒ 2m mit 12,6 g/t Gold,

‒ 19,0m mit 4,4 g/t Gold und

‒ 17m mit 5,7 g/t Gold, wobei die Bohrung in Vererzung endete.

Eagle:

61m mit 2,6 g/t Gold, davon 6m mit 13,4 g/t Gold, 80 Meter unterhalb von 36m mit 6,9 g/t Gold (bereits gemeldet)

Derzeit führt De Grey RC-Bohrungen in Abständen von 80 Metern zu einander durch in Sektionen, die 160 Meter voneinander entfernt sind. Damit hat man für Diucon jetzt eine Streichlänge von 900 und für Eagle von 600 Metern nachgewiesen, wobei wie oben dargestellt signifikante Gehalte und Mächtigkeiten erbohrt wurden. Die Vererzung bleibt offen und zwar in Streichrichtung und in die Tiefe, wobei stellenweise zahlreiche, übereinanderliegende Erzgänge zu beobachten sind. De Grey nimmt teilweise auch RC-Bohrungen in Linienabständen von nur 80 Metern vor, um so die Kontinuität der Vererzung zu bestätigen. RC-Bohrungen, um die Gesamtgröße dieses Systems entlang des Streichens zu bestimmen und Diamantkernbohrungen, um potenziell abfallende Vererzungsausdehnungen nachzuweisen, sollen noch dieses Quartal beginnen.

Fazit:

Die erste Ressourcenschätzung für Hemi, für Mitte des Jahres angekündigt, rückt unaufhaltsam näher und angesichts der Ergebnisse der letzten Wochen und Monate können wir uns kaum vorstellen, dass hier nicht spektakuläre Zahlen geliefert werden. Wenn De Grey darüber hinaus auch noch in der näheren und weiteren Umgebung von Hemi fündig wird, was sich jetzt ja bereits andeutet, dürften spätestens dann unserer Ansicht nach auch größere Branchenmitglieder aufmerksam werden. Wir sind schon sehr gespannt.

