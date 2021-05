STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

DAX: „Wie gewonnen, so zerronnen“

„Wie gewonnen, so zerronnen“ heißt es für Anleger am Dienstag. Der DAX legt nach dem starken Wochenstart vorerst den Rückwärtsgang ein und verliert am Dienstagvormittag gut 0,3%. DAX-Schlusslicht mit über 4% Minus ist nach Vorlage der Quartalszahlen heute der Chip-Hersteller Infineon. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

„Alle wollen BioNTech“ berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Hausärzte. Das Vakzin der Mainzer erfreut sich also offensichtlich großer Beliebtheit - genauso wie die Aktie des Unternehmens. BioNTech-Papiere setzen auch am Dienstag ihren Aufwärtstrend fort und zeigen sich in einem schwachen Marktumfeld mit einem Plus von knapp 4% deutlich fester. Ebenfalls rege gehandelt wird seit viele Tagen die Aktie des Impfstoff-Herstellers CureVac. Die Aktie notiert am Dienstagvormittag knapp 1,5% fester. CureVac hofft weiter auf eine zeitnahe Notfallzulassung für den eigenen Impfstoff. Am DAX-Ende mit einem Minus von über 4% notieren heute die Papiere des Chip-Herstellers Infineon. Der Konzern legte heute Zahlen vor und erhöhte seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Anleger scheint das heute aber nicht zu überzeugen.

