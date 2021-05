Eine echte Krise durchlebten heute PLUG POWER-Aktionäre. So rauscht der Kurs rund vier Prozent in den Keller. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 21,47 EUR. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Bei PLUG POWER steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Ein weiterer Rutsch von rund sieben Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 19,97 EUR. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von PLUG POWER überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schließlich gibt es heute einen ordentlichen Discount. Ohnehin skeptisch eingestelle Börsianer fühlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich bestätigt.

