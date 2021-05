Anlegerverlag Nordex: Alarmstufe Rot! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.05.2021, 17:32 | 375 | 0 | 0 04.05.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Für Nordex-Aktionäre kommt es heute knüppeldick. Schließlich geht die Aktie rund neun Prozent in den Keller. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier klicken. Mit diesen Verlusten hat die Technik deutlich eingetrübt. Denn dadurch wurde eine wichtige Haltezone unterboten. So fällt die Aktie heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 22,38 EUR am 22,38. 22,38X. Es herrscht also Thriller-Atmosphäre. Wichtig ist aktuell auch der 200-Tage-Durchschnittskurs von 21,54 EUR. Langfristige Abwärtstrends dominieren demnach das übergeordnete Geschehen. Da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert, sehen sich mittelfristig orientierte Anleger derzeit Abwärtstrends gegenüber. Fazit: Nordex kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer