---------------------------------------------------------------------------

* Im Einklang mit den Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung des Coronavirus wurde heute die 21. ordentliche Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) ohne physische Präsenz der Aktionäre vor Ort am Sitz der Gesellschaft in Thun durchgeführt

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter waren 1'090'249'228 Namenaktien vertreten, was rund 43.3% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht.



Die Aktionäre der Meyer Burger Technology AG haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung in Thun mit einer Ausnahme sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen:



Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020. Der Vergütungsbericht 2020 wurde in einer konsultativen Abstimmung ebenfalls genehmigt.

Die Generalversammlung bewilligte die Verwendung des Bilanzergebnisses und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.



Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Franz Richter und Andreas R. Herzog und Mark Kerekes wurden von der Generalversammlung wiedergewählt. Die Aktionäre wählten zudem Rechtsanwalt Urs Schenker neu in den Verwaltungsrat. Franz Richter wurde in einer separaten Abstimmung zum

Verwaltungsratspräsidenten und Andreas R. Herzog sowie Urs Schenker wurden in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss gewählt.

Für ein weiteres Jahr wurde PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle und Herr André Weber als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wiedergewählt.

Die Generalversammlung stimmte zu, die Genehmigungsperiode der Vergütungen des Verwaltungsrats neu für die Dauer von ordentlicher Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung des folgenden Jahres festzulegen und die Statuten entsprechend anzupassen. Ebenso wurde die maximale Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22 genehmigt.