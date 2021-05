Starke Nachfrage nach CBD-Hanfzigaretten - gute Neuigkeiten für Sweet Earth.

Dem Unternehmen zufolge war die Nachfrage nach Sweet Earth Smooth-Zigaretten erheblich höher als erwartet, sodass Sweet Earth bereits das Online-Shopping-Portal www.sweetearthsmooth.com aufrüsten musste, um die Bestellungen anzunehmen. Die „Zigaretten“ bestehen zu 100% aus in den USA natürlich angebauten Hanfblüten, die nicht berauschende Cannabinoide wie CBD und Cannabigerol (CBG) enthalten sowie völlig ohne Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffe auskommen.

Erfreuliche Neuigkeiten von Sweet Earth Holdings (CSE SE / FWB 1KZ1) : Die Nachfrage nach CBD-Zigaretten, bislang als „Sweet Earth Smooth“ vermarktet, ist so groß, dass die Vereinbarung mit dem Lieferanten Pure Products über Vermarktung, Herstellung und Verkauf der Hanfzigaretten mit Cannabidiol erweitert werden musste.

Bei der Zusammenarbeit mit Pure Products wurde klar, dass Sweet Earth über die überlegene Marketingplattform und Online-Präsenz verfügt, während Pure Products stärker bei der Herstellung hochwertiger CBD-Zigaretten ist. Entsprechend entschloss man sich, die Kooperation über eine Vereinbarung zu festigen.

Derzufolge wird Sweet Earth die Rechte am Verkauf und Vertrieb von Pure Products‘ Eigenmarke, Pure America Hemp, erwerben, die ebenfalls online verkauft wird und die gleichen Eigenschaften und die gleiche Qualität wie Sweet Earths Marke aufweist. Umgekehrt hat Pure Products die Kapazitäten, die gestiegene Nachfrage nach den CBD- Hanfzigaretten zu decken. Pure Products wird somit zum exklusiven Hersteller von Sweet Earths‘ CBD-Hanfzigaretten werden.

Jetzt hat Sweet Earth erst einmal Warenbestand von Pure America Hemp gekauft und wird beide Marken, Sweet Earth Smooth und Pure America Hemp, über seinen Online-Shop verkaufen. Im Angebot weiterhin:

- Original: Angenehmer Geschmack der Hanfzigarette ohne infundierten Geschmack.

- Menthol: Menthol wird in den Filter eingedrückt und kann durch leichtes Drücken des Filters freigesetzt werden.

- Lemon Haze: Die Zigaretten aus der Lemon Haze-Blüte haben ein ausgeprägtes Zitronen- und Zitrusfruchtaroma und werden aus der Hanfsorte Lemon Haze hergestellt.

- Gewürznelke: Mit schmackhaften echten Gewürznelken infundiert, die den Geschmack von authentischem indischem Chai verleihen.

Fazit: Die Geschäfte mit den CBD-Hanfzigaretten laufen offensichtlich gut, sehr gut sogar. Und das ist nicht die erste Erfolgsmeldung in dieser Hinsicht. Erst vor Kurzem hatte Sweet Earth nämlich berichtet, dass auf Grund eines positiven Berichts in einem bekannten Magazin steigende Umsätze zu verbuchen waren. Wir sind gespannt auf die nächsten Meldungen und hoffen insbesondere auch, mehr über das Joint Venture mit einem deutschen Onlineportal und den Verkauf in Europa zu hören.

