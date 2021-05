04.05.2021 / 19:00 CET/CEST

Gemäss Strategie konzentriert sich Implenia zunehmend auf die Entwicklung, Planung und Realisation grösserer, komplexer Immobilien- und Infrastrukturprojekte. Deshalb plant Implenia, im Kanton Graubünden lokale Produktionseinheiten zu schliessen. Ein Konsultationsverfahren wurde gestartet, ein Sozialplan soll ausgearbeitet werden. Grössere Tiefbau-Projekte in Graubünden werden künftig von anderen Standorten aus geführt. In Chur bleibt Implenia als Gesamtleister und Schlüsselfertigbauer (z.B. General- und Totalunternehmer) im Hochbau für die Region tätig.

Dietlikon, 4. Mai 2021 - Implenia wird sich künftig strategisch auf die Entwicklung, Planung und Realisation von grösseren, komplexen Immobilien- und Infrastrukturprojekten fokussieren. In der Realisation solcher Vorhaben wird deshalb vermehrt mit Partnern, Spezialisten und lokalen Subunternehmern zusammengearbeitet. Das Geschäft der lokalen Produktionseinheiten im Strassen-, Tief- und Hochbau ist im Kanton Graubünden stark lokal geprägt und umfasst meist sehr kleine Projekte. In diesem äusserst saisonal geprägten Geschäft bestehen zudem Überkapazitäten, was zu einem grossen Konkurrenzdruck führt.



Aus diesen Gründen zieht sich Implenia im Kanton Graubünden aus diesen Geschäftsbereichen zurück und plant, bis Ende Jahr die Produktionseinheiten im Strassen-, Tief- und Hochbau an den Standorten Chur, Davos, Zernez, St. Moritz und Sils zu schliessen. Grössere, komplexe Projekte im Strassen- und Schienenbau, Tunnelbau und weitere Tiefbauten im Kanton Graubünden, wird Implenia künftig von anderen Standorten aus führen. Zudem bleibt Implenia weiterhin am Standort Chur als Gesamtleister und Schlüsselfertigbauer (z.B. als General- und Totalunternehmer) im Hochbau für die Region tätig.