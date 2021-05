---------------------------------------------------------------------------

* Absatzmenge in Q1 2021 mit 510 Kilotonnen durch anhaltende Nachfrage in der Automobilindustrie um 11,6 % gesteigert gegenüber Q1 2020 mit 457 Kilotonnen



* Auftragsbestand in Q1 2021 mit 684 Kilotonnen um 58,7 % markant höher als in Q1 2020, Anstieg um 20,8 % zu Q4 2020 mit sichtbarer Erholung im Maschinen- und Anlagenbau



* Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne von EUR 1'541,6 in Q1 2020 gesunken auf EUR 1'475,8 in Q1 2021, deutlicher Anstieg gegenüber Q4 2020 mit EUR 1'358,4



* Bereinigtes EBITDA in Q1 2021 signifikant gesteigert auf EUR 44,5 Mio. gegenüber EUR - 6,1 Mio. in Q1 2020, getrieben durch Markterholung, einhergehend mit Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmassnahmen

* Free Cash Flow von EUR - 86,3 Mio. in Q1 2021, leicht unter Vorjahresniveau von EUR - 87,6 Mio. bedingt durch steigende Rohstoffpreise, gekoppelt mit nachfragebedingter

Produktionsmengenausweitung



* Nettoverschuldung in Q1 2020 durch Eigenkapitalerhöhung reduziert von EUR 639,9 Mio. auf EUR 522,5 Mio., Eigenkapitalquote bei 20,4 % stabilisiert



* Transformationsprogramm gemäss Plan; Integration der beiden Schweizer Geschäftsbereiche schreitet voran



* Die mit Medienmitteilung vom 8. März 20201 bekannt gegebenen Beschwerden und Behauptungen eines ehemaligen Mitarbeiters erwiesen sich nach forensischen Untersuchungen eines renommierten externen Prüfungsunternehmens als unbegründet



Ausblick für das Geschäftsjahr 2021: Die Swiss Steel Group rechnet aufgrund der verbesserten Auftragslage in der ersten Jahreshälfte damit, in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie, ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 100 Mio. zu erreichen.

CFO & CEO ad interim Dr. Markus Böning kommentierte: «Der vorsichtig optimistische Trend in der Automobilindustrie im Verlauf des vierten Quartals 2020 hat sich im ersten Quartal 2021 weiter fortgesetzt. Obwohl Produktionsunterbrechungen einiger Automobilproduzenten aufgrund der Halbleiterknappheit absehbar sind, war die Nachfrage anhaltend positiv. Auch haben sich COVID-19 bedingte Eindämmungsmassnahmen in manchen Absatzregionen nur unwesentlich ausgewirkt. Im Maschinen- und Anlagenbau sehen wir nun ebenfalls die erwartete Erholung. Dies führt insgesamt zu einem verbesserten und breiter abgestützten Absatz- und Auftragsvolumen in unseren beiden Hauptkundensegmenten. Die Nachfrage im Energiebereich, insbesondere bei Öl und Gas, ist zwar nach wie vor schleppend, jedoch sehen wir auch in diesem Sektor positive Signale und vermehrte Angebotsanfragen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Produktion hochgefahren. Das Preisniveau gestaltet sich nach wie vor speziell auf der Ressourcenseite herausfordernd. Wir konnten nun aber vermehrt Preiserhöhungen vereinbaren, die es uns erlauben, dem Anstieg auf der Rohstoffpreisseite zu begegnen. Die Kurzarbeit wurde in fast sämtlichen Produktionsbereichen reduziert, entsprechend setzen wir dieses Instrument nur noch sporadisch für bestimmte Produktkategorien und Produktionsbereiche ein. Die Arbeitsproduktivität konnte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Auch konnten wir mit der fortschreitenden Umsetzung unseres Transformationsprogramms unsere Kostenposition weiter verbessern. Infolgedessen erzielten wir ein markant verbessertes Resultat des bereinigten EBITDA. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Eigenkapitalerhöhung im März 2021 konnten wir die Finanzstruktur nochmals erheblich stärken und können nun die Transformation, begleitet von einer breiter abgestützten Markterholung vorantreiben. Der Fokus liegt unverändert auf der Liquidität und der Kosteneffizienz, jedoch werden wir selektiv Marktopportunitäten wahrnehmen und entsprechend finanzieren. Für 2021 erwarten wir ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 100 Mio.»