ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Ergebnis Geschäftsjahr 2020 und ordentliche Generalversammlung am 26. Mai 2021 05.05.2021

Solothurn, 5. Mai 2021 - Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN CH0102012843), welche die Büro- und Logistikimmobilie in Buchs, Zürich hält sowie bis zum 27. März 2020 die Büroliegenschaft Südpark in Solothurn hielt, schloss das Finanzjahr 2020 nach Swiss GAAP FER mit einem Gewinn von CHF 2'101'171 (Ergebnis der Vorjahresvergleichsperiode: CHF -1'059'291) und nach OR mit einem Gewinn von CHF 246'590 (Ergebnis der Vorjahresvergleichsperiode: CHF -1'276'451).

Basierend auf dem Wertgutachten per 31. Dezember 2020 wurde der Bilanzwert der Liegenschaft «Buchs» auf CHF 19'682'000 festgesetzt (Vorjahr: CHF 16'405'000).

Die Mieteinnahmen der Liegenschaft «Buchs» sind mit CHF 913'424 gegenüber dem Vorjahreswert von CHF 791'948 verbessert. Die anteilig vereinnahmten Mieteinnahmen der Gesellschaft für die zum 27. März 2021 veräusserte Liegenschaft «Solothurn» betragen CHF 262'479. Das Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2020 ist mit CHF -293'568 gegenüber dem Vorjahreswert von CHF -457'469 erwartungsgemäss besser ausgefallen.



Der Net Asset Value der Gesellschaft nach latenten Steuern lag per 31. Dezember 2020 bei CHF 8.86 pro Aktie (CHF 7.29 per 30. Juni 2020).

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 betrugen CHF 895'939. Nach Swiss GAAP FER ergibt sich mit einem Umlaufvermögen von insgesamt CHF 1'142'476 und einem Anlagevermögen von CHF 19'880'897 eine Bilanzsumme von CHF 21'023'373. Der Verkaufserlös für die Liegenschaft «Solothurn» wurde nahezu ausschliesslich zur Entschuldung und Rückführung der Hypothekarverbindlichkeiten der Gesellschaft genutzt. Hierdurch konnte das Eigenkapital nach Swiss GAAP FER auf CHF 8'502'430 (Vorjahr: CHF 6'401'259) sowie die Eigenkapitalquote der Gesellschaft auf 40 Prozent (Vorjahr: 22,7 Prozent) deutlich erhöht werden. Die Gesellschaft ist damit trotz der aktuellen Situation im Rahmen der Pandemie solide aufgestellt und für das Geschäftsjahr 2021 gut vorbereitet.