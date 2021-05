Bereits gegen Ende 2019 herrschte Goldgräberstimmung bei den Palladium-Investoren, erreicht wurde ein Hoch bei 2.880 Punkten. Der Corona-Crash halbierte anschließend den Kurs, nur wenig später startete aber wieder eine feste Erholungsbewegung und reichte bis zum Jahreswechsel an 2.500 US-Dollar aufwärts. Ab Ende des ersten Quartals 2020 schoss das Metall wieder hoch und erreichte im Laufe dieser Handelswoche ein Niveau von rund 3.000 US-Dollar je Feinunze. Gelingt es nun einen nachhaltigen Wochenschlusskurs darüber zu etablieren, dürften unter technischen Aspekten weitere Gewinne folgen und machen ein Long-Investment äußerst attraktiv in das Metall.

138,2 % Fibo im Fokus

Kurzfristig könnte die Kursmarke von 3.000 US-Dollar bei Palladium als Bremsklotz fungieren, Rücksetzer zurück auf die Höchststände aus 2020 bei 2.880 US-Dollar kämen in absehbarer Zeit nicht überraschend. Übergeordnet hat sich Palladium jedoch im Laufe der aktuellen Rallye Kurspotenzial an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 3.410 US-Dollar erarbeitet und dürfte diese Zielmarke auf Sicht der nächsten Monate ins Visier nehmen. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden, ein Niveau von 2.745 US-Dollar wäre an dieser Stelle nicht verkehrt. Frische Long-Positionen können dagegen um 2.880 US-Dollar aufgebaut werden. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ6BSM zum Einsatz kommen. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 2.681 US-Dollar dürfte die Rallye merklich abschwächen und Abschläge auf 2.500 US-Dollar erzwingen.