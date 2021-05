Was war die Schadenfreude groß am gestrigen Handelstag, als BioNTech-Aktien zwischenzeitlich über 20 Prozent ins Minus rutschten. Zahlreiche Kritiker traten auf den Plan mit Sätzen wie „Ich habe es immer gesagt, dass die Aktie zu hoch bewertet ist“ – doch die Mainzer schlagen eindrucksvoll zurück. Denn im europäischen Handel explodiert der Kurs um über sieben Prozent und schießt mehr als zehn Euro nach oben!

Zwar fehlt nach diesem Anstieg immer noch ein ganzes Stück bis zu den Allzeithochs, doch die mittelfristigen Aufwärtstrends scheinen nach der heutigen Erholung unverändert intakt, zumal BioNTech in diesen Tagen zahlreiche positive Nachrichten vermelden konnte. So läuft die Impfstoffproduktion in Marburg mittlerweile unter Volldampf und die nächste Zulassung für den Impfstoff für die Altersklasse von 12- bis 15-jährigen ist bereits beantragt.

Fazit: BioNTech zeigt sich heute im frühen Handel gut erholt von dem gestrigen Schock. Doch wie weit geht es für die Aktie nach oben? Oder ist das nur eine kurze Verschnaufpause vor dem nächsten Kursrutsch? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie hier abrufen.