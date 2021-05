CureVac- und vor allem BioNTech-Aktionäre wurden in den vergangenen Wochen regelrecht verwöhnt. Die Aktien kannten eigentlich nur eine Richtung – nach oben. Insbesondere bei BioNTech war die Rekordjagd absolut atemberaubend. So verbesserte sich der Kurs allein im April um über 60 Prozent. Gestern folgte dann der jähe Absturz. Während CureVac über acht Prozent in die Knie ging, erwischte es BioNTech mit einem Minus von über 15 Prozent noch heftiger. Doch wie geht es jetzt weiter?

Heute zeigen sich die Aktien zumindest teilweise erholt. CureVac verbucht zur Stunde ein Plus von knapp 3 Prozent und steht an den europäischen Börsen derzeit bei rund 94 Euro. BioNTech klettert sogar um elf Euro, was einem Plus von über sieben Prozent entspricht. Angesichts der heftigen Verluste von gestern sind das zunächst einmal „nur“ völlig normale technische Erholungen.

