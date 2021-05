Roscan Gold setzt Serie an Top-Bohrergebnissen fort!

Roscan Gold kann erneut mit Top-Bohrergebnissen von seinem Kandióle-Projekt überzeugen. Sie fließen in die Ressourcenschätzung ein, die zum Jahresende kommen soll.

Roscan Gold hat die Ergebnisse von insgesamt 42 Bohrlöchern von seinem Kandióle-Projekt in Mali veröffentlicht. Die Daten stammen dabei aus der Kabaya-Zone und weisen allesamt mittlere bis hohe Goldgrade auf. Sie stammen aus Bereichen nahe der Oberfläche. Unter den Bohrkernen wies allerdings RCDBS21-016 mit 17,66 g/t Gold über drei Meter einen extrem hohen Goldwert auf. Laut CEO Nana Sangmuah bestätigen die Ergebnisse die Kontinuität und Konsistenz des Erzkörpers auf Kabaya. Kabaya werde einen signifikanten Beitrag zur Ressource auf dem Kandióle-Projekt beitragen, so der Vorstandschef (siehe Video-Interview unten).

Roscan Gold kann einmal mehr mit Bohrergebnissen von seinem Kandióle-Projekt in Mali überzeugen. Die Aktie bietet laut Analysten noch deutliches Kurspotenzial. Zumal noch dieses Jahr die erste Ressourcenschätzung für das Gold-Projekt veröffentlicht werden soll.

Seit dem Kauf dieses Gebiets im Juli 2020 ist Roscan dort bisher mit jedem Bohrloch auf Goldmineralisierung gestoßen. Kabaya weist bereits eine Ressource mit 140.000 Unzen Gold (davon 105.000 in der Kategorie „indicated“) auf, die allerdings nur bis 58 Meter Tiefe reicht. Mit dem jüngsten Ergebnissen hat Roscan die Mineralisierung bis auf 232 Meter Tiefe erweitert. Und wie die Geologen sagen: Die Mineralisierung ist „open at depth“. Daher kündigten die Kanadier an, dass man hier weiterbohren werde.

Kandióle mit Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold

Somit setzt Roscan Gold nicht nur seine Serie an guten Bohrergebnissen fort, sondern arbeitet auch weiter an der ersten Resourcenschätzung für das gesamte Kandióle-Projekt. Bisher hat man hier ein halbes Dutzend Goldzonen entdeckt und setzt die Exploration fort. Läuft alles nach Plan, dann wird diese Ressourcenschätzung im vierten Quartal veröffenticht werden. Die Analysten von Stifel GMP sehen in der Kandióle-Liegenschaft das Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold und haben daher jüngst ein Kursziel von 0,80 CAD für die Aktie von Roscan Gold ausgegeben (ausführlich hier).