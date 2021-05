Anlegerverlag Steinhoff: Heute Kasse machen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.05.2021, 12:32 | 46 | 0 | 0 05.05.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit einem kräftigen Anstieg begeht Steinhoff den heutigen Handelstag. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund acht Prozent aus. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Steinhoff, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Diese Chartmarke liegt bei 0,11 EUR. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken. Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 0,09 EUR, sodass für Steinhoff Aufwärtstrends gelten. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist Steinhoff heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise. Fazit: Steinhoff kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





