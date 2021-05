Der Höhenflug der vergangenen Wochen endete abrupt mit einer extrem harten Landung. Die Aktien von BioNTech und CureVac mussten gestern beide kräftige Verluste hinnehmen. Bei BioNTech lagen zwischen Tageshoch und –tief über 22 Prozent! Heute folgt bei beiden Titeln eine durchaus ernstzunehmende Gegenreaktion. Bislang findet diese allerdings ausschließlich an den europäischen Börsen statt.

Dabei finden die Hauptumsätze beider Aktien viel mehr an der Wall Street – genauer an der Nasdaq – statt. Erst wenn sich dort um 15:30 Uhr die Tore öffnen, wissen wir, ob die Erholung hierzulande wirklich tragfähig ist oder nur ein Strohfeuer. Sollte sich die feste Tendenz in den USA bestätigen, könnte es für beide Titel schnell weiter nach oben gehen. Kommen jedoch schwächere Signale aus Übersee, müssen weitere Verluste einkalkuliert werden.

