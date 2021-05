Was war das gestern für ein Tag? Zahlreiche Top-Aktien sind regelrecht heruntergeprügelt worden. Allein in der Wasserstoffbranche erlitten viele Werte zweistellige Prozentverluste. So sorgten schwache Quartalsergebnisse bei Nel ASA und Ballard Power dafür, dass nicht nur diese beiden Titel abverkauft worden, sondern dass die gesamte Branche in Mitleidenschaft gezogen wurde. Denn auch Werte wie Powercell oder Plug Power gingen deutlich in die Knie.

Doch was für die aktuellen Aktionäre teilweise heftige Verluste bedeutet, kann für die Aktionäre von morgen ein Segen sein. So bekommen Sie die allermeisten Titel der Wasserstoffbranche jetzt zum gleichen Kurs wie zuletzt vor sechs Monaten! Wer hätte angesichts des Höhenflugs zum Jahreswechsel und im Januar zu träumen gewagt, dass es Nel ASA & Co. noch einmal so günstig gibt.

