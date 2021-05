Dieser Deal scheint Hand und Fuß zu haben. EarthRenew schnappt sich nun definitiv Replenish Nutrients.

Replenish ist führend bei der Formulierung und Lieferung von regenerativen Düngemittelprodukten auf den konventionellen und biologischen Märkten Kanadas und bewegt bereits erhebliche Produktmengen. In den vergangenen zwei Jahren konnten diese um jeweils über 200% gesteigert werden. EarthRenew hatte bereits vor Längerem unverbindlich seine Absicht zur Übernahme von Replenish erklärt. Seitdem, so das Unternehmen, habe Replenishs Umsatzentwicklung die Erwartungen noch übertroffen.

Wie EarthRenew-CEO Keith Driver bereits in einem Update an die Aktionäre von Mitte März mitteilte, gehe Replenish Nutrients für den Zeitraum von Juli 2020 bis Juni 2021 von einem Gesamtumsatz von 9,9 Mio. Dollar aus. Das wäre ein erheblicher Anstieg im Vergleich zu den 3,6 Mio. Dollar im gleichen Zeitraum 2019/2020!

Wenn die Akquisition abgeschlossen ist, will Driver die Stärken beider Management-Teams nutzen und den Erfolg der Gesellschaften ausbauen. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die neue, fusionierte Gesellschaft den Wert für die Aktionäre steigern kann. Die Nachfrage nach den Lösungen von Replenish sei außergewöhnlich, wie am Erfolg der Rezepturen und der Vertriebsanstrengungen zu erkennen sei, so Driver weiter. Erfreue sich bereits darauf, die finanziellen Möglichkeiten von EarthRenew einsetzen zu können, um die Marktreichweite von Replenish zu steigern und das gemeinsame Produktangebot zu erweitern.

Der Preis der Akquisition wird bei Abschluss des Deals rund 9 Mio. Dollar betragen und sowohl in bar als auch in Aktien beglichen. Auf die gleiche Weise wird EarthRenew auch bestimmte Obligationen von Replenish begleichen. Zusätzlich sind verschiedene Verkäufer nach Abschluss der Transaktion berechtigt, so genannte „earn-out“ Zahlungen von noch einmal 9 Mio. Dollar in bar und Aktien zu erhalten.

Fazit:

Wir hatten den anstehenden Zusammenschluss von EarthRenew und Replenish Nutrients bereits verschiedentlich erwähnt und sind erfreut, dass diese Transaktion jetzt tatsächlich über die Bühne geht. Wir halten dies für eine wichtige und richtige Entscheidung des EarthRenew-Teams, da Replenish nicht nur ein stark wachsendes, Umsatz generierendes Geschäft miteinbringt, sondern sich unserer Einschätzung nach auch die Produktangebote der beiden Partner gut ergänzen. Wir bleiben dran.

