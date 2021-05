STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

DAX-Erholung zur Wochenmitte?

Nachdem der DAX am Dienstag starke Kursverluste hinnehmen und zeitweise sogar die Marke von 15.000 Punkten abgeben musste, trauen sich Anleger zur Wochenmitte offensichtlich wieder mehr zu. So kann der deutsche Leitindex am Vormittag immerhin knapp 1,3% zulegen und somit auch die 15.000-Marke zurückerobern. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Auch die BioNTech-Aktie zeigt sich nach den deutlichen Kursverlusten von gestern Nachmittag deutlich erholt. Die Aktie legt unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 5,8% zu. Analog zum breiten Markt gewinnen auch die Papiere von Daimler etwas an Wert. Gestern Abend wurde bekannt, dass nach Renault auch der japanische Konkurrent Nissan sein milliardenschweres Aktienpaket an der Daimler AG abgestoßen hat. Nissan trennte sich von gut 16,4 Millionen Aktien im Wert von insgesamt 1,15 Milliarden Euro, die vor allem an andere institutionelle Anleger verkauft wurden. Auch die CureVac-Papiere zeigen sich am Mittwoch bei 2,4% im grünen Bereich. Wie der Spiegel gestern berichtete, kommt es durch Exportbeschränkungen der US-Regierung zu Engpässen bei der Lieferung von wichtigen Rohstoffen für das CureVac-Vakzin. Die Aktie hatte in Folge dessen am gestern Nachmittag deutlich nachgegeben.

Börse Stuttgart auf YouTube

Ob Aktien, Kryptowährungen oder Gold: Diese Woche geht es Schlag auf Schlag, sodass Conny und Marcel in der neuen Ausgabe „Börse weekly“ alle Hände voll zu besprechen haben. Während Roland Hirschmüller berichtet, welche Aktien 2021 am besten performt haben, kaufen die Deutschen Gold über Gold - und wohl auch Ethereum, das bei über 3.000 US-Dollar ein neues All-Time-High markiert. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=NMv2WLVtSs0