NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften zur Wochenmitte mit positiven Vorzeichen in den Handel starten. Technologiewerte, die am Vortag deutliche Einbußen hinnehmen mussten, sollten dabei überdurchschnittlich zulegen. Anleger scheinen die Inflationsängste, die die Börsen tags zuvor verschreckt hatten, abzuschütteln. Überwiegend gute Unternehmenszahlen sorgten vorbörslich für Unterstützung.

Den Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG rund eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke 0,25 Prozent höher auf 34 213 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 deutete die IG-Indikation ein Plus von rund 0,6 Prozent an.