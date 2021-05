PLATOW-Dachwikifolio: Leichte Korrektur und weiterhin Probleme bei Lang & Schwarz

Bei unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection werden nun schon seit neun Tagen keine offiziellen Kurse mehr gestellt. Immer noch besteht das Problem, dass Lang & Schwarz für die in dem wikifolio Special Investments 1 von Ingo Reeps vertretene Aktie der israelischen InspireMD keinen Handel anbietet. Der Trader hat bereits bei dem Market Maker angefragt, was aber noch nichts an der Situation geändert hat.

Uns bleibt daher nur, anhand der zur Verfügung stehenden Kurse der anderen wikifolios einen allerdings schon relativ genauen Näherungswert für unser Dachwikifolio zu ermitteln. Demnach sind die Kurse im Vergleich zur Vorwoche um 0,8% gefallen. Der DAX hat etwas weniger an Wert eingebüßt, so dass unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 auf jetzt 12,8 Prozentpunkte gesunken ist. Einem Plus von 46,1% bei unserem Dachwikifolio steht ein Anstieg von 33,3% beim deutschen Leitindex gegenüber.