Überzeugend - so kann man wohl die heutigen Bohrergebnisse von Ready Set Gold bezeichnen.

Sieben von sieben Bohrungen treffen die Goldvererzung

Die gute Nachricht lautet: Alle sieben Bohrlöcher haben eine Goldmineralisierung innerhalb der Zonen A, B und C in Gebieten mit begrenzten historischen Bohrungen durchteuft. Bohrloch RSG-21-068 - durchteufte 80,00 Meter (m) mit 1,08 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) - einschließlich 11,15m @ 3,50 g/t Au, die einen höhergradigen Abschnitt von 5,00m @ 7,25 g/t Au beherbergen. Bohrung RSG-21-069 - durchteufte 86,50m mit 0,89 g/t Au - einschließlich 10,5m mit 3,02 g/t Au. Bohrung RSG-21-070 - durchteufte 2,00 m mit 27,32 g/t Au.



Abbildung 1: Explorationsplan von Northshore mit den jüngsten Ergebnissen. Gut sichtbar sind drei parallel verlaufenden Erzgänge, die bei früheren Untersuchungen nicht voneinander unterschieden wurden. Die höhere Genauigkeit und bessere Abgrenzung der Goldvorkommen soll die künftige Exploration auf Northshore erleichtern. Die Ausrichtung der historischen Bohrungen verlief eher parallel zu den Erzgängen und hatte daher kein präzises Lagebild ermöglicht.



Abbildung 2: Der Querschnitt zeigt noch einmal die parallel verlaufenden Strukturen. Die Strukturen sind zur Seite und zur Tiefe hin offen. Eine der großen Frage für die künftige Exploration wird sein, wie sich die Erzgehalte zur Tiefe hin entwickeln. Denn die Geologen von Ready Set erkennen auf Northshore mögliche Parallelen zur Hemlo Mine, die rund 70 Kilometer entfernt auf dem gleichen Bruchsystem liegt. Auf Helmlo waren zunächst parallele Erzgänge mit niedrigen Gehalten gefunden worden, bevor erkannt wurde, dass sie in der Tiefe zusammenlaufen und höhere Gehalte aufweisen.

Brad Lazich, VP of Exploration, wertete die aktuellen Ergebnisse als eine weitere Bestätigung des neuen geologischen Modells von Ready Set Gold für das Northshore-Projekt. Wörtlich sagte Lazich:"Diese Bohrergebnisse erhöhen unser Vertrauen in die Ergebnisse der historischen Bohrungen und in unser neues geologisches Modell.“

Christian Scovenna, CEO & Director, kommentiert: "Unser neues Modell weist darauf hin, dass die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe offen sein könnte. Indem wir ein anderes Modell als frühere Betreiber des Projekts in Betracht ziehen, haben wir möglicherweise die Tür zu einer regional bedeutenden Lagerstätte aufgeschlossen.“

Das Northshore-Projekt ist nach wie vor unterexploriert, da nur rund 5% des Gebiets systematisch evaluiert wurden. Darüber hinaus bleibt das Tiefenpotenzial der goldmineralisierten Zonen ungetestet.

Fazit: So funktioniert Exploration! Zuerst müssen historische Ergebnisse neu bewertet werden und im besten Fall kommt dabei – wie jetzt bei Ready Set – ein neues Modell heraus, das die Vorgänger nicht hatten. Das neue Modell wird der künftigen Exploration eine neue Richtung geben. Insbesondere die mögliche Parallele zum Multi-Millionen-Projekt Hemlo könnte das Interesse wecken. Dazu müsste Ready Set wohl aber irgendwann den Mut zu tieferen Bohrungen haben. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung, für die Ready Set in nicht zu ferner Zukunft frisches Geld benötigen wird. Wir werden sehen, wie das Unternehmen mit dem Finanzierungsthema umgeht.

