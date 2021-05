Anlegerverlag SUSS MicroTec mit Katapult-Start! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.05.2021, 16:32 | 46 | 0 | 0 05.05.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen SUSS MicroTec-Aktionären zu hören. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund sechs Prozent in die Höhe. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Schaltet SUSS MicroTec dadurch in den Hausse-Modus? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur SUSS MicroTec-Aktie. Einfach hier klicken. Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund acht Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 29,80 EUR. Die Spannung bei SUSS MicroTec ist also auf dem Siedepunkt. Anleger, die bei SUSS MicroTec eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen. Fazit: Sind das bei SUSS MicroTec jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





