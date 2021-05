---------------------------------------------------------------------------

PolyPeptide Group gibt vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt



Zug, 5. Mai 2021 - PolyPeptide Group AG («PolyPeptide» oder «die Gruppe»), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Peptiden, hat heute bekannt gegeben, dass die Joint Global Coordinators die ihnen im Rahmen des Börsengangs («IPO») gewährte Mehrzuteilungsoption zum Angebotspreis von CHF 64 pro Aktie vollständig ausgeübt haben.



Am 29. April 2021 waren die Aktien von PolyPeptide kotiert und zum Handel an der Schweizer Börse (SIX) zugelassen worden. Heute haben die Joint Global Coordinators, im Namen der Joint Bookrunners, die Mehrzuteilungsoption zum Kauf von 1'728'261 bestehenden Aktien für CHF 64 pro Aktie vollständig ausgeübt, entsprechend 15% der 11'521'740 angebotenen Aktien des Basisangebots des IPO. Einschliesslich der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption wurden beim IPO 13'250'001 Aktien platziert, davon 3'125'000 neue und 10'125'001 bestehende Aktien. Das Platzierungsvolumen beläuft sich auf insgesamt CHF 848 Millionen. Nach der Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt der Streubesitz (Free Float) 40%.

Im Zusammenhang mit dem IPO wurde eine Sperrfrist (Lock-Up) für einen Zeitraum von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag für den verkaufenden Aktionär, die Gruppe sowie Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung vereinbart, dies vorbehältlich üblicher Ausnahmen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators.



Credit Suisse, Morgan Stanley und BofA Securities fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang. Berenberg, Danske Bank und Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Bookrunners. Rothschild & Co. war unabhängiger Finanzberater von PolyPeptide und des verkaufenden Aktionärs.