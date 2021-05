Die Aktie von Biontech zieht nach der Korrektur kräftig an. Aktionäre nutzten den Kursrücksetzer, um nachzulegen. Der Glaube an das Mainzer Unternehmen in der w:o Community ist groß – ein Stimmungsbild.

jensWaH : „Ich bin voll eingestiegen. Ich denke, die 142 Euro waren das Tal der Tränen und es geht wieder rauf. Da Moderna ähnlich steht, glaube ich nicht, dass es weiter runter geht. Da noch die guten Quartalszahlen in einer Woche kommen plus die Zulassung für Kinder, wird es hier wieder Richtung Norden gehen.“

Trockenobst: „Ich verstehe die Leute sowieso nicht. Was bringen hier irgendwelche Wunschrechnungen, wie der aktuelle Stand je nach Verträgen ist? Ich behaupte weiterhin: Sie verkaufen dieses Jahr jede einzelne Dosis, die sie herstellen. Im Hintergrund passiert sicherlich viel mehr, als wir mitbekommen.“

AGyAG: „Ich dachte, dass Biontech endlich eine faire Bewertung bekäme, aber dieser Rückschlag war heftig. Wenn Anleger weiterhin für ein paar Euros Gewinne mitnehmen und sich damit auch noch loben, dass sie so gut am Traden sind, werden wir in den nächsten Wochen keine Geschichte schreiben – auch nicht mit so starkem Fundament. Biontech ist klar unterbewertet! Ich gönne jedem seine Gewinne und weiß, dass die meisten Leute das Geld wirklich nötig haben. Es ist nur schade, dass sie vor den Quartalszahlen einknicken. Wie man so schön formuliert: Jeder Mensch hat seinen Preis.“

PC-DIDI: „Nur, dass es sich bei Biontech nicht um eine Übertreibung nach oben gehandelt hat, sondern um eine Anpassung an die gnadenlose Unterbewertung Was so Traumtänzer-Werte wie Bitcoin schaffen, sollte ein handfestes Unternehmen wie Biontech spielend schaffen.“

Opernguru: „Mir ist es viel wichtiger zu erfahren, was mit dem vielen Geld, dass jetzt eingenommen wird, geschieht. Denn für die langfristige Entwicklung ist es von enormer Bedeutung, in was die nächsten Jahre investiert wird. Was ich bisher vom CEO gehört habe, stimmt mich sehr positiv. Und wenn ich mir auf der Homepage die offenen Stellen anschaue, sehe ich, dass das Unternehmen schon längst eine Strategie für die nächsten Jahre hat. Das hat mich, neben der offenbar revolutionären Technologie, zu meinem Investment bewogen. Mit kurzfristigen Kurszielen kann ich nichts anfangen. Bei einem solchen Geschäftserfolg mit Milliarden Euro Einnahmen muss der Vorstand einen kühlen Kopf bewahren und diese unfassbare Chance ergreifen. Und wie gesagt, was Herr Sahin bislang von sich gibt, gefällt mir und zeigt, dass er auf dem Boden bleibt, was bei dem Erfolg nicht so leicht ist.“

goggoschelle: „Huch, das war ein Tag. Gestern früh hatte ich das Gefühl einmal Gewinne mitzunehmen. Ich habe nicht zum Höchstkurs aber noch über 182 Euro verkauft. Am Abend dachte ich, ich wäre im falschen Film. Biontech bei 145 Euro – Da musste ich sofort wieder zuschlagen, denn ich bin nach wie vor von dem Geschäftsmodell überzeugt. Wenn am 10. Mai die Zahlen kommen, könnten wir schon wieder die 185 Euro sehen. Der Beweis ist der Bericht von Pfizer, der heute die Erlöse von dem Impfstoff absolut erhöht hat. Ich werde nicht mehr den Fehler wie bei Wirecard machen und immer alles aussitzen. Kostolany sagte immer: An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Wie wahr!“

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion