WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit deutlichen Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um satte 2,31 Prozent auf 3312,47 Einheiten. Unterstützend werteten Marktbeobachter vor allem eine starke europäische Anlegerstimmung. Zudem verwiesen Experten auf eine Gegenbewegung auf die Vortagesverluste, welche durch Sorgen von einer anziehenden Inflation ausgelöst worden waren.

Nach oben gezogen wurde der ATX zur Wochenmitte unter anderen von den schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International, welche in einem starken europäischen Finanzsektor um 4,1 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent zulegten. Unter den weiteren Schwergewichten in Wien kletterten OMV um 3,2 Prozent hoch und voestalpine um drei Prozent in die Höhe. Am heimischen Markt standen auf Unternehmensebene zudem Lenzing, FACC und Addiko Bank mit Zahlenvorlagen im Blickfeld der Anleger.