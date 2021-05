PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Besonders in Warschau und in Moskau ging es zur Wochenmitte deutlich nach oben. In Prag und in Budapest fielen die Zugewinne moderater aus.

Am gestrigen Dienstag hatten Inflationssorgen teilweise für starke Verluste an den Märkten gesorgt. Grund waren Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview, wonach höhere Zinsen zur Vermeidung einer Überhitzung der US-Wirtschaft nötig werden könnten. Wenig später relativierte Yellen ihre Aussagen jedoch, was die Anleger am Mittwoch wieder beruhigt haben dürfte.