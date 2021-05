---------------------------------------------------------------------------

Luterbach, 6. Mai 2021 - Die Schaffner Gruppe konnte im ersten Halbjahr 2020/21 dank der guten Stellung in ihren Kernmärkten und erfolgreich umgesetzten Projekten von der wirtschaftlichen Erholung profitieren. Vor allem der Automobilsektor, aber auch Kunden aus der Industrie sorgten für Wachstumsimpulse. Mit einem Auftragseingang von CHF 95,0 Mio. und einem Nettoumsatz von CHF 88,1 Mio. konnte Schaffner das Volumen ausweiten - trotz der Fokussierung des Bereichs Power Quality auf Schlüsselkunden. Die Profitabilität wurde markant um 7,2 Prozentpunkte auf eine EBIT-Marge von 8,0% und einen EBIT von CHF 7,0 Mio. gesteigert. Die Power Magnetics Division wird nach dem erfolgreichen Turnaround verkauft; die entsprechende Vertragsunterzeichnung ist Mitte April erfolgt. Die Schaffner Gruppe konzentriert sich künftig auf ihr Kerngeschäft EMV-Filterlösungen für zukunftsträchtige Industriemärkte und Elektromobilität.

Das erste Halbjahr 2020/21 war geprägt durch eine gute Erholung der Geschäftstätigkeit in den Kernmärkten der Schaffner Gruppe. Der Auftragseingang in den Industriemärken erfuhr im ersten Halbjahr 2020/21 eine kontinuierliche Steigerung, die sich in den letzten Monaten nochmals akzentuiert hat. Im Automobilbereich folgte auf die Covid-19-bedingte Abkühlung eine rasche Erholung ab Herbst 2020, getrieben insbesondere durch die Elektromobilität. Einzig die Sektoren Bahntechnik und Energieversorgung waren weiterhin von einem zurückhaltenden Investitionsverhalten geprägt. Schaffner war in der Berichtsperiode nur begrenzt mit pandemiebedingten Einschränkungen konfrontiert. Die Gruppe war voll operativ und konnte die Lieferbereitschaft jederzeit aufrechterhalten.