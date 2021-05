Sah es zwischenzeitlich nach einer Erholung bei den Impfstoff-Aktien aus, gingen die Kurse am späten Abend wieder in den Sinkflug über. Grund dafür war eine Aussage der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai. Nachdem Noch-Kanzlerin Angela Merkel hatte die USA in ihrer Ansprache vor der G7 kürzlich aufgefordert, sich nach europäischem Vorbild auch für die internationale Versorgung mit Corona-Impfstoffen einzusetzen. Das konterte jetzt die USA…

So gab Tai bekannt, dass sich die USA bei der WHO für eine Aussetzung der Schutz- und Patentrechte bei Corona-Impfstoffen einsetzen werde! Damit wäre die Entwicklungsarbeit von BioNTech, Moderna, CureVac & Co. quasi für jedermann zugänglich. Kein Wunder, dass die Kurse nach dieser Nachricht (deutlich) ins Minus drehten. Nachdem BioNTech zwischenzeitlich 10 Prozent im Plus lag, schloss die Aktie unter dem Strich sogar 3,5% unter dem Vortagesniveau!

