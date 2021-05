Anlegerverlag Wer BioNTech-Aktien hat, muss jetzt unbedingt aufpassen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.05.2021, 07:27 | 1074 | 0 | 0 06.05.2021, 07:27 | Foto: www.anlegerverlag.de Was ist denn jetzt los? Bereits am Dienstag gingen die Kurse von BioNTech massiv in die Knie – lagen zwischen Tageshoch und -tief zwischenzeitlich über 22 Prozent. Gestern sah es dann nach einer spektakulären Erholung aus, denn die Aktie verbuchte zwischenzeitlich Gewinne von über zehn Prozent. Doch im späten Handel schickte eine Nachricht aus den USA den Kurs regelrecht in den Keller. Unter dem Strich musste BioNTech gestern einen weiteren Abschlag von 3,5% hinnehmen. Grund dafür war eine Aussage von der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai, dass sich die USA bei der WHO für eine vorrübergehende Aussetzung von Patent- und Schutzrechte bei Corona-Impfstoffen einsetzen werde. Damit wäre die Entwicklungsarbeit von BioNTech quasi für jeden kopierbar. Hier könnte also zusätzlich Ungemach drohen für Mainzer. Empfehlung für Anleger: Sollten Anleger jetzt alle BioNTech-Aktien verkaufen? Oder sind das schon wieder Einstiegskurse? Angesichts dieser komplett neuen Situation haben wir BioNTech noch einmal eingehend analysiert. Die komplette Studie können Sie hier ausnahmsweise kostenlos herunterladen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer