Seit dem Jahr 2012 verfolgt der Euro gegenüber dem australischen Dollar einen Aufwärtstrend und markierte in der Spitze einen Wert von 1,98 AUD während des Corona-Crashs im letzten Jahr. Seitdem hat sich die Rallye sichtlich abgekühlt und führte das Paar zurück auf den Aufwärtstrend um 1,55 AUD abwärts. Doch die erhoffte Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer blieb in diesem Bereich aus, vielmehr droht sogar jetzt ein Trendbruch und damit einhergehendes Verkaufssignal.

Shortchance

Die Kursmuster der letzten vier Wochen sind äußerst bärisch zu werten, lediglich ein Anstieg an 1,5674 AUD konnte vollzogen werden. Für ein mustergültiges Verkaufssignal könnte es bereits unter einem Niveau von 1,5435 AUD beim Währungspaar EUR/AUD kommen, Ziele lägen in diesem Szenario zunächst an den aktuellen Jahrestiefs von 1,5253 AUD, darunter bei 1,4950 AUD. Um hiervon möglichst gewinnbringend zu profitieren, könnte das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA4UDD zum Einsatz kommen. Long-Signale würden sich dagegen erst oberhalb von 1,5664 AUD ergeben, in diesem Szenario könnten Gewinne zurück an 1,5845 und womöglich noch glatt 1,60 AUD aufkommen.