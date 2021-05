BioNTech wird dank der Entwicklung und der Produktion seines Corona-Impfstoffs in den kommenden Jahren zum drittgrößten Pharmahersteller Deutschlands aufsteigen. Der gemeinsam mit Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff macht auch den US-Pharmariesen zum Umsatzstärksten Unternehmen in diesem Bereich. Den weltweiten Vertrieb organisiert dabei Pfizer und generiert dadurch auch den Löwenanteil der Umsätze. Der Rohertrag wird von beiden Partnern fifty fifty aufgeteilt. Der wachsende Erfolg des Impfstoffs wird sich daher auch in den Geschäftszahlen von BioNTech deutlich niederschlagen. So verhandeln BioNTech und Pfizer mit der EU über weitere Lieferungen von bis zu 1,8 Milliarden Dosen in den kommenden Jahren. Pfizer-Chef Albert Bourla rechnet damit, dass die Nachfrage nach dem Covid-19-Impfstoff so dauerhaft sein wird wie bei den Grippeimpfstoffen.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung getätigt. Eingeweihten war Mitte März 2020 schon klar, dass die Firma eine große Zukunft haben wird. Der Kurs von BioNTech verhielt sich spiegelbildlich zu den abverkauften Werten und wurde von den Marktteilnehmern im März 2020 um rund 250 Prozent auf 104,81 US-Dollar angehoben. Im April 2021 wurde diese Marke nachhaltig überwunden, nachdem den Aktionären klar wurde, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für BioNTech generieren könnte. Zwar beträgt der Gewinn pro Aktie im Jahr 2020 nur magere 6 Cent, dies sollte sich aber in den Folgejahren stark nach oben entwickeln. Die Kursentwicklung im April 2021 hat einiges an Entwicklungspotenzial vorweggenommen und die Aktie wieder anfällig für hohe Volatilität gemacht. So musste das Papier vorgestern einen Tagesverlust von rund 20 Prozent verkraften. Der gestrige Handelstag war nicht minder volatil, nachdem es bis kurz vor Schluss den Anschein erweckte, dass die Hälfte des Verlustes wieder egalisiert werden würde. Das Eis wird sichtlich dünner, auch nachdem laut MACD der Wert überkauft erscheint. Dem gegenüber steht aber die Aussicht auf nachhaltig steigende Umsätze.