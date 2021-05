^ DGAP-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Shareholder Value Beteiligungen AG: freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Erwerb von bis zu 20.000 Aktien

---------------------------------------------------------------------------

Der Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG, Frankfurt, ISIN DE000A168205, WKN A16820, hat heute auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. Mai 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 20.000 eigene Aktien der Shareholder Value Beteiligungen AG (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von 2,9%) im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu erwerben.

Die Annahmefrist beginnt am 12.05.2021, 00:00 Uhr (MESZ) und endet vorbehaltlich einer Verlängerung am 26.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ). In diesem Zeitraum können die Aktionäre der Gesellschaft ihre Aktien zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 120,00 Euro je Namensaktie der Shareholder Value Beteiligungen AG anbieten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 9,2% auf den Referenzpreis (den Durchschnitt der an den jeweils vorangehenden zehn Börsentagen zuletzt bezahlten Kursen der Aktie im XETRA-Handel) und einer Prämie von 3,4% auf den Schlusskurs vom 05.05.2021.

Sofern im Rahmen des Angebotes mehr als 20.000 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquote).



Der Aktienrückkauf wurde aufgrund der hohen Differenz zwischen Börsenkurs und Innerem Wert der Shareholder Value Beteiligungen AG zur Wertverdichtung beschlossen.



Die Einzelheiten des Angebots inklusive der Modalitäten zur Anpassung des Angebotspreises, der Anpassung der Anzahl der von dem Angebot umfassten Aktien und der Verlängerung der Annahmefrist, wird die Gesellschaft kurzfristig im Bundesanzeiger und auf ihrer Internetseite unter www.svb-ag.de veröffentlichen.



Frankfurt, den 06. Mai 2021



Der Vorstand



Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1

60311 Frankfurt

Tel: 069 6698300

Email: ir@shareholdervalue.de



---------------------------------------------------------------------------

06.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Straße 1

60311 Frankfurt

Deutschland

Telefon: +49 (0)69-6698300

Fax: +49 (0)69- 6698-3016

E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de

Internet: www.svb-ag.de

ISIN: DE000A168205

WKN: A16820

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1193355



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1193355 06.05.2021 CET/CEST



°