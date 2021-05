Bank of America: Kupfer könnte bis auf 13.000 Dollar steigen

Kupfer läuft derzeit auf sein Allzeithoch zu, die Bank of America hält einen Preis von bis zu 13.000 Dollar je Tonne für möglich. Unterstützt wird Kupfer derzeit von Hiobssbotschaften für die Angebotsseite.

Etwas überraschend hatte der Branchenverband International Copper Study Group (ICSG) diese Woche einen kleinen Angebotsüberschuss für den globalen Kupfermarkt in 2021 prognostiziert. Insbesondere eine steigende Minenproduktion (+3,5%) werde für Entspannung auf der Angebotsseite sorgen, so das Fazit des ICSG. Doch der Markt schenkt dieser Projektion offenbar keinen Glauben und treibt den Kupferpreis auf neue Höhen; heute liegt die Notiz wieder 0,9% vorn. Offenbar schätzen die Investoren das starke Nachfragewachstum und die leeren Lager an den wichtigsten Handelsplätzen Shanghai und London als bedeutendere Faktoren ein.

Kupfer und Lithium: Chile diskutiert höhere Steuern

Dazu kommt sicherlich das, was derzeit global los ist. So tobt im größten Produktionsland Chile eine Diskussion darüber, wie man als Land mehr vom Wert der Exporte erhalten kann. Dazu soll die Besteuerung von Kupfer und Lithium um 3 Prozent steigen. Der Verband der Mining-Industrie tobt, der Plan wurde allerdings im Bergbau- und Finanzausschuss des Kongresses bereits durchgewunken und könnte am heutigen Donnerstag die nächste Hürde nehmen. Danach müsste noch der Senat zustimmen. Die zusätzlichen Steuern dürften sich dann als struktureller Faktor im Markt bemerkbar machen und zu höheren Preisen führen.

Mongolei: Streit um Mammut-Projekt Oyu Tolgoi

Gestritten wird auch in der Mongolei. Bei Oyu Tolgoi-Mine, der größten Kupfer-Gold-Silbermine der Welt, liegen sich die Eigentümer und der Staat in den Haaren. So verlangt die Regierung in Ulaanbaatar Steuer-Nachzahlungen für die Jahre 2013 bis 2015 von den Betreibern Rio Tinto und Turquoise Hills und droht damit, die 2009 mit den Unternehmen geschlossene Vereinbarung zu kündigen. Konkret wirft man den Betreibern vor, durch internationale Steuer-Arbitration die Steuerlast gesenkt zu haben. Der Streit kommt zu einem schlechten Zeitpunkt für die Betreiber, denn es sollen nun Milliarden in den Ausbau der Untergrundstruktur investiert werden, um die Produktion ab dem Jahr 2028 auf 480.000 Tonnen Kupfer jährlich zu erhöhen. Zum Vergleich: 2019 wurden auf Oyu Tolgoi 146.300 Tonnen des roten Metalls abgebaut.