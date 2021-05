Der Smartbroker hat erneut mehrere Auszeichnungen erhalten. Bei einem Vergleich der Handelsblatt-Redaktion wurde das Angebot der wallstreet:online-Gruppe gleich dreimal mit der Bestnote prämiert.

In einem aktuellen Vergleichstest der Handelsblatt-Redaktion wurden 18 Online-Broker und Direktbanken untersucht. Dabei wurden Kosten und Leistungen für drei verschiedene Anleger-Gruppen unter die Lupe genommen. Die Jury unterschied dabei zwischen Klein-Anlegern, Gelegenheitsanlegern und vermögenden Kunden. Der Smartbroker erzielte in allen Kategorien die Bestnote „sehr gut“.

Das Handelsblatt bezog sich bei seiner Bewertung auf Recherchen der FMH-Finanzberatung. Das Institut hatte genau definierte Musterdepots miteinander verglichen. In der Kategorie „Aktiver Kleinanleger“ waren das beispielsweise zwölf Orders pro Jahr mit einem durchschnittlichen Ordervolumen. In den Musterdepots der „aktiven Kleinanleger“ lagen stets 35.000 Euro.

Die Tester achteten insbesondere auf die Ordergebühren und sonstige Kosten, wobei der Smartbroker mit seinem 0-Euro-Angebot über den Börsenplatz gettex besonders hervorstechen konnte. „Wirklich kostenlos können Anleger ihre Order […] nur über den Neobroker Smartbroker absetzen“, schreibt das Handelsblatt in seinem Urteil. Gelobt wurde auch die überdurchschnittlich hohe Anzahl an angeschlossenen Handelsplätzen, die Möglichkeit zum außerbörslichen Handel und das Angebot an Aktiensparplänen.

Erst vor wenigen Wochen konnte der Smartbroker den ersten Platz im jährlichen Bankentest der Fachzeitschrift Euro mit deutlichem Abstand vor dem Zeitplatzierten gewinnen (Kategorie Brokerage). Darüber hinaus wurde das Sparplan-Angebot kürzlich durch das Verbraucherportal Finanztip ausgezeichnet. Weitere aktuelle Empfehlungen stammen von Focus Money und justETF.

Matthias Hach, der neue CEO der Smartbroker-Betreibergesellschaft wallstreet:online capital AG, freut sich über die exzellenten Noten im Handelsblatt-Vergleichstest: „Dass wir gleich in allen Musterdepots die Bestnote erhalten haben, macht mich stolz und zeigt, dass wir ein wirklich attraktives Angebot für eine sehr breite Zielgruppen geschaffen haben. Wir bezeichnen den Smartbroker nicht umsonst als den ‚Community-Broker‘, denn er wurde maßgeblich nach den Wünschen der User von wallstreet-online.de entwickelt.“

Autor: F.R.