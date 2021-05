Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. müssen heute weitere Abschläge hinnehmen. In einer ohnehin schon rabenschwarzen Woche nehmen die Nackenschläge kein Ende. Nachdem Ballard Power und Nel ASA mit ihren Quartalszahlen hinter den Erwartungen blieben und heftige Verluste schlucken mussten, setzt sich die Talfahrt der Aktien auch heute fort. Ist das nun schon das Ende des überall angekündigten Wasserstoffbooms?

Angesichts der großen Klimaprobleme ist davon auszugehen, dass das Thema Wasserstoff eher früher als später wieder vermehrt in den Medien gespielt wird. Denn Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben.

