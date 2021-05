Nach einem herausragenden April mit einem Plus von über 60 Prozent steht der Mai für die Mainzer Biotechschmiede BioNTech bislang unter keinem guten Stern. Zwar konnte die Aktie zu Monatsbeginn sein Allzeithoch noch einmal ein Stück weiter nach oben schieben, doch seitdem geht es massiv nach unten. Nach einem Minus von über 15 Prozent am Dienstag und 3,5% im gestrigen Handel, geht es heute weitere sieben Prozent in den Keller.

Die Ankündigung der USA, sich bei der WHO für eine vorrübergehende Aussetzung von Patent- und Schutzrechte bei Corona-Impfstoffen einzusetzen, sorgt offenbar für Angst bei BioNTech-Aktionären. Denn sollte es tatsächlich so kommen, könnte die Entwicklungsarbeit von BioNTech quasi jeder kopieren.

