GR Silver Mining schließt Deal mit SSR Mining ab!

GR Silver Mining hat die Option für das San Marcial-Projekt von SSR Mining gezogen. Dank einer Zahlung und der Ausgabe von Aktien sichern sich die Kanadier nun 100 Prozent an der an SIlber und Gold reichen Liegenschaft.

GR Silver Mining übt Option für San Marcial-Projekt aus

GR Silver Mining (0,60 CAD | 0,41 Euro; CA36258E1025) hat sich nun endgültig 100 Prozent an dem San Marcial-Projekt gesichert. Die Kanadier übten die 2018 mit SSR Mining vereinbarte Option aus (siehe hier) und verfügen nun allein über das Projekt. Dazu hat GR Silver 2,5 Mio. CAD an SSR bezahlt sowie 1,5 Mio. eigene Aktien ausgegeben. SSR erhält jedoch über seine mexikanische Tochtergesellschaft Silver Standard México einen Net Smelter Return (NSR) in Höhe von 0,75%. GR Silver Mining kann dieses Recht jederzeit für den fixen Preis von 1,25 Mio. CAD zurückkaufen. Seit dem Erwerb der San Marcial-Option hat GR Silver bereits 4,6 Mio. CAD in die Exploration der Liegenschaft investiert und bereits eine NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung vorgelegt (siehe hier).