DAX lediglich in Aufwärtskorrektur

Am Vortag hieß es: "Die Aufwärtskorrektur sollte im Bereich des 10er-EMA auslaufen und in der Folge der Abwärtstrend weiter fortgeführt werden. Im Bereich des 10er-EMA bietet sich eine Short-Position an. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das noch offene Gap vom 25. März bei 14.621 Punkten."

Der 10er-EMA hat bisher gehalten, der DAX könnte nun die Aufwärtskorrektur beendet haben und vor einer neuen Abwärtsbewegung stehen. Dabei sollte dann erneut der 50er-EMA bei aktuell 14.841 Punkten angelaufen werden.