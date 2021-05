Nachdem Cancom über die Nackenlinie der inversen SKS-Formation bei 45,44 Euro ausgebrochen war, folgte ein reguläres Kaufsignal. Damals wurde der markante Zielbereich um 57,00 Euro genannt, bis wohin Cancom bis Mitte Februar sehr präzise zulegen konnte. Anschließend stellte sich aber eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück auf das Niveau des EMA 200 ein. Nach einer kurzen Bodenbildungsphase gelang es auch schon gegen Ende April den Abwärtstrend zu verlassen und damit ein Folgekaufsignal zu etablieren. Allerdings lässt die Aufwärtsdynamik sehr zu wünschen übrig, offenbar muss weitere Überzeugungsarbeit für den Einstieg von Investoren geleistet werden. Ganzen chancenlos sind Bullen allerdings nicht, ein Einstieg lohnt aber erst unter gewissen Voraussetzungen.

Käufer müssen liefern!

Um als interessierter Anleger von einem Aufschwung zumindest an die markante Widerstandsmarke von 57,00 Euro bei Cancom profitieren zu können, sollte erst ein nachhaltiger Anstieg über ein Niveau von mindestens 52,60 Euro abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Long-Szenario skizzieren und beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA4VXQ eine Renditechance von 80 Prozent erzielen. Sollte Cancom jedoch nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs unter den rot gekennzeichneten EMA 200 abrutschen, müssten Abschläge auf 43,02 Euro zwingend einkalkuliert werden.