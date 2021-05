Das kann sich sehen lassen: Mit Bohrungen von insgesamt 10.000 Metern will Granite Creek die Kupfervorkommen auf Carmack ausweiten.

Granite Creek sieht auf Carmacks das Potenzial für eine Lagestätte mit „mehreren Milliarden Pfund Kupfer“ (Tim Johnson, CEO). Die Bohrungen sollen in erster Linie dazu dienen, die bekannte Ressource genauer zu erfassen, um sie aus der Kategorie „abgeleitete Ressource“ in die Kategorie „angezeigte Ressource“ hochzustufen. Die angezeigte Ressource wird als Grundlage für die künftige Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer Mine benötigt. Parallel will Granite Creek auch so genannte Step-Out-Bohrungen durchführen, die darauf abzielen, neue Ressourcen abzugrenzen.

10.000 Meter Bohrungen sind ein Wort! Granite Creek Copper Ltd. (TSX.V: GCX; FRA: GRK) will in der jetzt beginnenden Bohrsaison erstmals zwei Bohrgeräte gleichzeitig für sein Kupfer-Gold-Silber-Projekt Carmacks im kanadischen Teil des Yukon mobilisieren. Das Projekt ist Teil des Minto-Kupfergürtels, der wegen seiner hochgradigen Kupfervorkommen und der guten Infrastruktur als erstklassiges kanadisches Bergbaugebiet mit aktivem Bergbau gilt.

Granite Creeks Bohrprogramm 2021 schließt an die erfolgreichen Bohrungen des vergangenen Jahres an. Die besten Bohrungen ergaben damals 127 Meter mit 0,85% Kupferäquivalent ("CuEq") in der Carmacks Zone 13 sowie 4,6 Meter mit 7,51% CuEq in der Carmacks North Zone A. Im Fokus der diesjährigen Bohrungen steht insbesondere das tiefer liegende Sulfidpotenzial in der Carmacks Zone 1 (siehe Abbildungen unten) sowie die Fortsetzung des letztjährigen Erfolgs in der Carmacks North Zone A.

Die Carmacks Zone 1 beherbergt einen Teil der insgesamt 23,76 Millionen Tonnen der aktuellen Mineralressourcenschätzung und bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens offen. Während der Oxidanteil der Zone 1 gut definiert wurde und in die Kategorie "gemessen und angezeigt" eingestuft ist, befindet sich nur etwa die Hälfte der darunter liegenden Sulfidressource in der Kategorie "gemessen und angezeigt", während der Rest als "abgeleitet" eingestuft ist. Das Sulfid in Zone 1, das nur 200 Meter von der Oberfläche entfernt beginnt, hat das Potenzial, den enthaltenen Ressourcen zusätzliche Tonnage hinzuzufügen und könnte Teil einer aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie werden. Die Ergebnisse der Bohrprogramme 2020 und 2021 werden voraussichtlich in eine aktualisierte NI43-101 Mineralressourcenschätzung für das Projekt einfließen.



Abbildung 1 - Längsschnitt der historischen Bohrabschnitte im Sulfidteil der Zone 1 von Carmacks

Abbildung 2 - Querschnitt A-A durch den nördlichen Teil von Carmacks Zone 1

Tim Johnson, President & CEO von Granite Creek, sagte: „Wir treiben das Projekt Carmacks mit seinen hochgradigen, oberflächennahen Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierungen zügig weiter voran.“

Er sehe große Chancen, die Ressource auf dem Projekt zu optimieren und die bekannten hochgradigen Kupfermineralisierungszonen - die entlang des Streichens und in der Tiefe offen sind - zu erweitern, so Johnson. Darüber hinaus bestünden sehr gute Erfolgsaussichten für neue Entdeckungen auf einer Reihe von wichtigen, noch nicht getesteten Zielen.

Wörtlich sagte Johnson: „Wir sehen Potenzial für ein Kupfersystem mit einem Umfang von mehreren Milliarden Pfund.“ Gegenwärtig enthält die Lagerstätte Carmacks 446 Mio. Pfund Cu, 237.000 Unzen Au und 2,4 Mio. Unzen Ag in den gemessenen und angezeigten Ressourcen gemäß NI 43-101.

Wegen des frühen Beginns des Bohrprogramms ist damit zu rechnen, dass die Untersuchungsergebnisse im Laufe des Sommers veröffentlicht werden können. In Abhängigkeit von den kommenden Ergebnissen erwägt das geologische Team bereits die Möglichkeit für ein zweites Bohrprogramm zu einem späteren Zeitpunkt in der laufenden Saison.

