Moderna mit dickem Verlust – Jetzt schnell handeln! 06.05.2021, 15:48

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers des Corona-Impfstoffes schauen heute erneut in die Röhre. Nach den gestrigen beiden Tagen muss die Aktie erneut ein dickes Minus an der Börse verzeichnen.

Gegenüber dem Vortag sinkt die Aktie heute um knapp 10 Prozent und 13,42 Euro. Dadurch liegt der Aktienkurs bei nur noch 122,20 Euro. Zum Anfang der Woche konnte noch mit 154,40 Euro ein neues Allzeit-Hoch aufstellen. Nun geht es erstmal wieder bergab.

Einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs hat die zuletzt bekanntgewordene Nachricht, dass die Produktion des Corona-Impfstoffes verdoppelt werden soll. Bis 2022 sollen somit 3 Milliarden Impfdosen hergestellt werden, was einen großen Einfluss auf die Bekämpfung des Corona-Virus haben wird.





